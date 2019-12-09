Суд залишив “довічне” вбивці п’ятирічної дівчинки

Запорізьким апеляційним судом підтримано позицію прокуратури щодо призначення довічного позбавлення волі вбивці малолітньої дівчинки 5 років.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Запорізької області.

“Вироком Токмацького районного суду Запорізької області від 30.10.2018 Куліша визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого п.п. 2,4 ч.2 ст.115 КК України та призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі”, - йдеться у повідомленні.

Захисник обвинуваченого вже подав апеляційну скаргу на вирок.

Як повідомлялось, 2 жовтня 2017 року 41-річний мешканець Токмацького району, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння скоїв умисне вбивство малолітньої дівчинки 5 років з особливою жорстокістю. Зокрема, вчинив чисельні насильницькі дії відносно дівчинки, наніс множинні ушкодження голови та обличчя, травми грудної клітини та тулубу, переломи, понад 30 травм несумісних із життям, що спричинило смерть дитини на місці злочину.