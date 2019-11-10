Поліції вдалося відвернути вбивство, яке замовила мешканка Київщини

Правоохоронці Київської області запобігли замовному вбивству жінки, життя якої було оцінено в $10 тисяч.

Про це інформує Нацполіція.

«Співробітники Головного слідчого управлінням Нацполіції під оперативним супроводом працівників СБУ та за процесуальним керівництвом Генпрокуратури провели спеціальну операцію. Зокрема правоохоронці викрили та попередили вчинення умисного вбивства на замовлення», - йдеться в повідомленні.

Було встановлено, що мешканка Київської області замовила вбивство коханки свого чоловіка. Життя жінки вона оцінила в 10 тисяч доларів. Відтак з метою реалізації запланованого вона передала виконавцю інформацію про жертву та кошти в сумі майже 4 тисячі доларів.

Правоохоронці затримали замовницю в момент передачі виконавцю решти коштів у сумі понад 6 тисяч доларів.

За цим фактом здійснюється досудове розслідування за ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК (готування до вчинення умисного вбивства на замовлення). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення.

Фото: npu.gov.ua