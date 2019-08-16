У Запоріжжі поліціянт замовив вбивство кривдника свого брата — СБУ

У Запоріжжі поліціянт замовив вбивство кривдника свого брата — СБУ

Укрінформ
Співробітники СБУ, ДБР та спецпризначенці "Альфа" затримали слідчого одного з райвідділків ГУНП, який замовив вбивство чоловіка.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в СБУ.

"Чинний правоохоронець підшукував кілера для вбивства кривдника свого брата. Співробітники СБУ отримали інформацію, що поліціянт шукає виконавця замовного вбивства. Обіцяна винагорода - 4000 доларів", - розповіли в СБУ.

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Спецпризначенці ініціювали вбивство, зробили звітні фото, які передали замовнику через посередника. Отримавши фото, поліціянт віддав першу частину грошей - 2000 доларів. Розрахуватись повністю обіцяв після офіційного підтвердження смерті "мішені".

Подробиці в СБУ обіцяють розказати найближчим часом.

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