У Каховське управління поліції жбурляли димові шашки через резонансне вбивство

У Каховці під управлінням поліції кілька десятків молодих людей зібралися на мітинг, вимагаючи розслідування резонансної справи про вбивство місцевого жителя.

Про це повідомляє місцеве видання Міст.

"Під каховським управлінням поліції триває спонтанний мітинг. Кілька десятків молодих людей вимагали викликати начальника поліції. Інші вимоги зрозуміти складно. Будівлю райвідділу закидають піротехнікою і димовими шашками. На місці пожежники, які оперативно гасять піротехніку та покришки", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що вулиця під райвідділом перекрита силовиками.

Видання повідомляє, що люди вийшли, протестуючи проти "бездіяльності поліції у зв'язку з убивством місцевого жителя".

"Під час перестрілки на місці був чинний співробітник поліції, що викликало гнів у городян", - додали в повідомленні.

За інформацією "сайту міста Херсон", начальник місцевого відділу поліції Олексій Войчек вже зустрівся з обуреними жителями Каховки, але людей не задовольнили його пояснення.

Нагадаємо: акція під відділком поліції почалася ще вдень. Спочатку все було спокійно. Згодом захід перетворився на акцію протесту з палаючими шинами і фаєрами.

Все через вбивство, яке сталося в Каховці 1 січня. Тоді 29-річний чоловік впритул розстріляв з карабіна 26-річного місцевого жителя Володимира Чебукина, який на підпитку зважився на з'ясування відносин із застосуванням вогнепальної зброї та першим стріляв з травматичного пістолета у свого 29-річного опонента.

Цікаво, що під час перестрілки був присутній на місці співробітник поліції. За інформацією ЗМІ, як міліціонер, так і стрілок перед цим разом "культурно відпочивали". Тому журналісти припускають, що поліціянт не тільки нічого не зробив для того, щоб запобігти кривавий фінал, але і міг сам підводити свого друга, переконуючи того, що обом за це нічого не буде.

Зараз щодо поліціянта вже почали судове розслідування і він має пройти перевірку на телеграфі. Водночас ДБР відкрило кримінальне провадження про перевищення влади. Самого ж поліціянта відсторонили від служби.