Депутата Бердянської міськради затримали за підозрою в тероризмі

Депутата Бердянської міськради Віктора Цуканова затримали на блокпосту Нацполіції на виїзді з Маріуполя і запідозрили в участі у складі незаконних збройних формувань.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Я був затриманий за підозрою в тероризмі. Мене і мою сім'ю на виїзді з Маріуполя затримали на блок посту як підозрюваного в участі в незаконних збройних формувань... З 17-00 до 20-40 годин ми провели незабутній час на нашому українському блокпосту, доводячи, що у 2014 я гуманітарну допомогу возив для української армії, а не в ЛДНР", - йдеться у повідомленні.

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За його словами, поїздка в Маріуполь закінчилася близько дев'ятої вечора у районному відділенні поліції Мангуша. Депутат написав заяву про перевищення посадових обов'язків представниками поліції. Цуканов також зазначив, що заяву довго не хотіли приймати.