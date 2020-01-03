Баканов визначив нові завдання для управління СБУ в Києві

Голова Служби безпеки України Іван Баканов ознайомився з результатами діяльності за минулий рік Головного управління СБУ в Києві та Київській області, а також визначив нові завдання в діяльності управління.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Сьогодні відбувається оновлення, перезавантаження Служби. Ми повинні реформуватися. І стати більш ефективними. Наше основне завдання – захист державної безпеки, боротьба з тероризмом, диверсіями, кіберзагрозами, розвідувально-підривною діяльністю тощо. Впевнений, що особовий склад столичного Главку здатен виконувати всі поставлені завдання та доводити ефективність нових підходів», – зазначив Баканов.

Він наголосив на необхідності посилити роботу за ключовими напрямками для ефективнішої протидії сучасним викликам, які стоять перед Україною.

У свою чергу, керівник Головного управління СБУ в Києві та Київській області Сергій Болдир повідомив, що зараз відбувається перехід на гнучку та динамічну систему роботи для оперативного і дієвого реагування на потенційні загрози національній безпеці.

Загалом, торік за матеріалами оперативних підрозділів Головного управління зареєстровано 487 кримінальних проваджень, з яких 73 – слідчими ГУ. Про вчинення злочинів повідомлено про підозру 333 особам, з них 77 – слідчими ГУ.

Фото: ssu.gov.ua