Співробітницю ГПУ затримали за підозрою в збуті наркотиків

Правоохоронці затримали спеціаліста канцелярії Генеральної прокуратури України за підозрою у збуті наркотичних засобів.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"2 січня 2020 року за процесуального керівництва прокуратури правоохоронці затримали спеціаліста канцелярії Генеральної прокуратури України за підозрою у збуті наркотичного засобу – метадону. Під час обшуку за місцем її проживання у смт. Бородянка Київської області виявлено та вилучено 30 таблеток метадону", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протиправну діяльність вдалося припинити завдяки пильності місцевих мешканців, які повідомили у правоохоронні органи про можливі факти збуту наркотиків.

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"Затримана посаду прокурора ніколи не обіймала і на час стверджуваної протиправної діяльності в Офіс Генерального прокурора не була переведена", - додали в ОГП.