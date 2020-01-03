З підозрюваного у дачі хабаря слідчому НАБУ зняли електронний браслет

Директору ДП «Гутянське лісове господарство» у Харківській області Віктору Сисі, якого підозрюють в дачі хабаря в розмірі 110 тисяч доларів слідчому Національного антикорупційного бюро, частково змінили запобіжний захід – зняли електронний засіб контролю.

Про це стало відомо з рішення Вищого антикорупційного суду від 27 грудня 2019 року, текст якого оприлюднили в Єдиному реєстрі судових рішень 2 січня.

Прокурор відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України клопотав про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного. Суд задовольнив клопотання частково, мотивуючи, зокрема тим, що "прокурором не повідомлено про випадки вчинення спроб з боку ОСОБА_1, з моменту його звільнення з-під варти, переховуватись від органу досудового розслідування та суду".

"Враховуючи те, що підозрюваний потребує відвідування медичних установ, розташованих поза межами його проживання та місця роботи, вважаю, що слід відмовити у продовженні дії обов`язку, яким останнього зобов`язано носити електронний засіб контролю", - вирішив суддя.

Згідно з ухвалою суду, Сиса до 31 січня 2020 року не має права відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає (смт Золочів Харківської області), без дозволу детектива, прокурора, за виключенням виїзду до місця своєї роботи – в ДП «Гутянське лісове господарство» (смт Гути Богодухівського району Харківської області), має повідомляти слідство, прокурора про зміну місця проживання, утримуватися від спілкування з кількома свідками в справі.

Як повідомлялося, 30 жовтня 2019 року детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали «на гарячому» директора одного з державних підприємств, розташованих на території Харківської області, який запропонував та надав старшому детективу Національного бюро хабар у сумі 100 тис. доларів США. Як потім заявили в НАБУ, в пакеті виявилося на 10 тисяч доларів більше.

Гроші пропонувалися за закриття кримінального провадження, пов’язаного із нелегальною деревиною та продажем лісоматеріалів за заниженими цінами.

31 жовтня 2019 року директору лісгоспу повідомили про підозру.

2 листопада Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав Сисі запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 4,994 млн грн (у 7 разів менше, ніж просив прокурор).

4 листопада члени його сім'ї внесли за нього заставу. Від роботи суд Сису не відсторонив.

Раніше, під час наради на Харківщині за участі Президента Володимира Зеленського, Сису звинуватили у «кришуванні» чорних лісорубів. Президент, дізнавшись, що Сиса відсутній у залі і знаходиться у відрядженні в столиці, у розмові по телефону запросив його до Адміністрації Президента.