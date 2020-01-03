На західному кордоні у чергах застрягли понад 700 авто
Укрінформ
У пунктах пропуску на кордоні з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією у чергах стоять 710 транспортних засобів.
Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
“У черзі перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 11.30 Республіка Польща: "Ягодин" — 30, “Устилуг” –20, “Грушів” – 20, “Смільниця” – 20, “Шегині” - 110, “Краковець” – 250; Словацька Республіка: “М.Березний” – 30, “Ужгород” -50; Угорщина: “Тиса”-70, "Дзвінкове" — 10, “Косино” – 20, "Лужанка" — 40, "Вилок" -20; Румунія: "Солотвино" – 20", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що немає черг на українсько-білоруському кордоні.