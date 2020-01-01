Усі КПВВ 1 січня працюють у штатному режимі

Усі КПВВ на лінії розмежування 1 січня відкрились вчасно, новорічна ніч минула спокійно.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

“Новорічна ніч на лінії розмежування пройшла спокійно. Усі КПВВ сьогодні відкрились вчасно та працюють в штатному режимі”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, минулої доби інтенсивність пасажиро-транспортного потоку була невеликою. Загалом через КПВВ прослідувало 10,2 тисячі осіб та 1,6 тисячі транспортних засобів. Зокрема, через "Майорське" лінію розмежування перетнули 2555 осіб та 450 транспортних засобів, у "Мар’їнці" – 2250 осіб та 512 транспортних засобів, у "Новотроїцькому" – 2167 осіб та 510 транспортних засобів, у "Гнутовому" – 685 осіб та 197 транспортних засобів, у "Станиці Луганській" – 2605 осіб.

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У ДПСУ додали, що сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд в «Майорську» та «Мар’їнці» осіб та транспорту не зафіксовано. В «Новотроїцькому» перебувало 30 осіб, в «Гнутовому» – 3 особи.