У Запоріжжі планують зменшити тарифи на опалення на 25%

Запоріжжя доєдналось до міст України, де вирішили переглянути та зменшити тарифи на опалення. У середньому за опалення запоріжці сплачуватимуть на 25% менше.

Про це своїй сторінці у Facebookнаписав міський голова Запоріжжя Володимир Буряк.

«Доручив керівнику концерну «Міські теплові мережі» готувати документи щодо зниження тарифів на опалення та гарячу воду. Зокрема за грудень перерахунок складатиме більше 7,5 грн за кв. м. Наприклад, для мешканців двокімнатної квартири в будинку з приладом обліку економія складе близько 400 грн. У середньому за опалення запоріжці сплачуватимуть на 25% менше. Економія за гаряче водопостачання складе 74-80 грн за одного споживача», - йдеться у пості.

Очільник міста також додав, що вартість тепла та гарячої води в Запоріжжі була однією з найнижчих в країні ще до зниження тарифів.

Згідно з даними офіційного сайту Концерну «Міські теплові мережі», населення сплачує за опалення одного метра квадратного 34,56 грн, а ті, хто має прилади обліку, сплачують 1481, 07 грн/Гкал.

Як повідомлялося, наприкінці грудня Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив про те, що переглянути тарифи на тепло погодились мери 20 міст.