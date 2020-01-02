На Донеччині люди платитимуть за тепло та гарячу воду менше на 9%-24%

На Донеччині оплата за тепло та гарячу воду для населення вже за грудень 2019 року зменшиться від 9% до майже 24% у різних містах регіону.

Про це 2 січня на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької обласної держадміністрації Павло Кириленко.

«За зниженими тарифами люди заплатять вже за грудень - за платіжками, які надійдуть у січні», - написав очільник області.

Він перерахував, що на 23,7% платитимуть менше за тепло та гарячу воду абоненти «Маріупольгазу», на 16% - «КП «Тепломережа» Вугледарської міської ради», на 12% - ТОВ «Бахмут - Енергія», на 11,8% - КВП «Краматорська тепломережа»; на 10% - КП «Покровськтепломережа»; на 9 % - ОКП «Донецьктеплокомуненерго».

«Виконуємо завдання Президента і уряду щодо зниження тарифів для населення. Працюємо з органами місцевого самоврядування, щоб і в інших містах та селищах люди мали можливість платити менше», - запевнив Кириленко.