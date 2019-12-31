Гончарук: Дорогами потрібно зшити країну, це задача №1 на наступний рік

Прем’єр Олексій Гончарук вважає головним завданням на 2020 рік будівництво доріг в Україні.

Про це він заявив у інтерв’ю каналу "Україна 24".

Прем’єр уточнив, що у 2020 році треба збудувати 4 тисячі кілометрів доріг, хоча "можна зробити й більше".

"Це не верхня межа, це питання, зокрема, наскільки вдасться залучити до виконання завдань підрядників якісних, у тому числі з міжнародними грошима", — зауважив він.

Гончарук додав, ще є декілька "амбітних проєктів", зокрема запорізький міст, який "на особливому рахунку".

"Нам потрібно побудувати нову фактично дорогу з Києва до Дніпра. Там є така ділянка велика, яка вже починається будуватися, і за наступний рік ми маємо як мінімум дуже серйозно просунутися, якщо взагалі не повністю її збудувати — з Решетилівки до Дніпра", — розповів він.

"Дорогами потрібно зшити країну, це задача, мабуть, що №1 на наступний рік", — резюмував Гончарук.

Нагадаємо: на наступний рік у бюджеті передбачено 31,5 мільярди гривень на ремонт та будівництво доріг. Також у Раді вже зареєстровані два законопроєкти - «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (№2661) та «Про внесення змін до Закону України про Державний бюджет України на 2020 рік» (№2660). Їхнє ухвалення дозволить "Укравтодору" залучити додаткове фінансування у розмірі додаткових 20 мільярдів під державні гарантії.