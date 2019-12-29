Кіберполіція "накрила" шахрайський call-центр з обігом у 3 мільйони щотижня

Працівники кіберполіції в Запорізькій області спільно зі слідчими Запорізької поліції припинили діяльність шахрайського call-центру з щотижневим обігом у 3 мільйони гривень.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Кіберполіція встановила, що організували таку діяльність троє місцевих мешканців віком від 20 до 24 років. Вони скуповували у DarkNet клієнтські бази даних. Надалі ці бази використовували для власних злочинних дій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що злочинна група мала три офісні приміщення, які розташовувалися у Запоріжжі. Усі вони маскувалися як офіси з продажу вікон та балконів. Штат співробітників складав близько 100 осіб, серед яких були й неповнолітні, які щомісячно отримували за свою роботу близько 15 тисяч гривень.

"Представляючись співробітниками служби безпеки банку, працівники шахрайського офісу виманювали у громадян інформацію щодо даних cvv-коду, номеру картки, пін-код тощо. Для цього вони використовували також психологічні методи впливу та діяли по заздалегідь прописаній інструкції. Крім того, щомісячно усі співробітники call-центру проходили відповідні тренінги та мали інструкції для спілкування з клієнтами чотирма різними мовами", - інформує поліція.

Щоденно кожен зі співробітників здійснював близько сотні таких дзвінків. Отриману інформацію вони використовували для викрадення грошей з банківських карток потерпілих.

Правоохоронці провели обшук за місцем розташування офісних приміщень шахраїв. За його результатами було вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, клієнтські бази та чорнові записи.

Справу кваліфіковано за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) КК України. Всю вилучену техніку направлено на експертизу. Після отримання результатів усіх експертиз буде вирішено питання щодо оголошення підозри учасникам злочинної групи. Їм загрожує до 8 років ув’язнення.

Фото: mvs.gov.ua