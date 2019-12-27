Пожежа в одеському коледжі: з лікарень виписали всіх постраждалих

Усіх постраждалих внаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу коледжі виписали з медичних закладів.

Про це повідомили кореспонденту Укрінформу в пресслужбі Одеської міськради.

"Станом на вечір 27 грудня у лікарнях Одеси не залишилось жодного із постраждалих внаслідок пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Трьох пацієнтів, що перебували у стаціонарі, виписали додому", - зазначили в пресслужбі.

Як повідомлялося, 20 грудня продовжували отримувати лікування шестеро постраждалих внаслідок пожежі. Троє з них перебували у стаціонарах. Департамент охорони здоров'я міськради забезпечив контроль якості надання медичної допомоги постраждалим.

Усього від вогню постраждали 30 осіб. 12 грудня з-під завалів згорілої будівлі дістали останніх загиблих, які вважалися зниклими.

Кабінет міністрів створив урядову комісію з розслідування причин пожежі в Одесі. Вона назвала основною версією трагедії займання побутового електрообладнання. Родинам загиблих і постраждалим на пожежі надано матеріальну допомогу.

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9 грудня директору коледжу висунуто підозру в службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки.