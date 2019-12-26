Пожежа в одеському коледжі: встановили особи всіх жертв

Працівники Одеського бюро судмедекспертиз здійснили 11 генетичних експертиз щодо тіл жертв пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Оприлюднено імена всіх загиблих під час пожежі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, ідентифіковані тіла загиблих: Олена Беженар - 24-річна лаборантка коледжу; Галина Іванович - 65-річна заступник директора Інституту морської біології; Віра Соловей - 68-років; Наталя Тарасова - 60-річна співробітниця бухгалтерії; Борис Александров - директор Інституту морської біології НАН України, доктор біологічних наук; Катерина П'яночкіна - 16-річна студентка; Юлія Маркіна - 16-річна студентка; Людмила Чугуннікова - 18 років; Вероніка Катішевська - 64 роки; Ірина Перлик - співробітниця бухгалтерії; Марина Коваль - 56-річна секретар коледжу.

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Як повідомлялося, раніше були оприлюднено імена загиблих: Ксенії Бабенко - 17-річної студентки; Ганни Бортюк - 43-річної викладачки коледжу; Кирила Трофімчука - 16-річного студента; Наталі Третьякової - 48-річної завідувачки відділенням права коледжу; Сергія Шатохіна - рятувальника ДСНС.

З них двоє - Ксенія Бабенко та Сергій Шатохін - померли в лікарні, ще чотирнадцятьох було знайдено на місці трагедії.

Нагадаємо, 12 грудня з-під завалів дістали тіла людей, які вважалися зниклими. Всього внаслідок пожежі постраждало понад 30 осіб.

Пожежа у 6-ти поверховій будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла 4 грудня о 10 год. 12 хв. на третьому поверсі. О 14 год. 18 хв. 4 грудня пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб.

Кабінет міністрів створив урядову комісію з розслідування причин пожежі в Одесі. 9 грудня директору коледжу висунуто підозру в службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки. Так само притягають до кримінальної відповідальності працівників облкправління ДСНС.