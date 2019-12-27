СБУ викрила корупційну схему, організовану керівниками медзакладів та комерційної структури Львівщини під час закупівель за бюджетні кошти медичних виробів та обладнання.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Оперативники спецслужби встановили, що посадовці систематично отримували від комерційних структур "відкати" у розмірі 10-15% за сприяння в укладанні вигідних контрактів. Угоди передбачали закупівлю товарів для медустанов за завищеними цінами”, - йдеться у повідомленні.

На Львівщині керівників медзакладів спіймали на "відкатах" за вигідні контракти/Фото: СБУ

Зазначається, що правоохоронці затримали посадовців після передачі в офісі фірми-постачальника чергового хабара у сумі 24,5 тисячі гривень.

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Раніше оперативники спецслужби задокументували низку інших фактів отримання "відкатів" керівниками низки медичних закладів регіону.