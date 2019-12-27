У Харкові почали зносити будівлі на місці майбутньої станції метро "Одеська"

У Харкові почали розчищати майданчик для будівництва станції метро "Одеська" - під знесення підпадає близько 40 об'єктів.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіли у пресслужбі Харківської міськради.

"Працівники комунальних підприємств вже почали зносити деякі будівлі в зоні будівництва станції метро", - зазначили у пресслужбі.

Загалом під знесення підпадає близько 40 об'єктів, включно з МАФами.

"Документація під будівництво метро в бік Одеської вже готова", - підкреслили у пресслужбі.

Там також повідомили, що Харківська міськрада ухвалила рішення про виділення першої суми у 23,5 млн грн на викуп житла у зоні будівництва станції метро. Йдеться про мешканців трьох житлових будинків на проспекті Гагаріна.

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Як повідомляв Укрінформ, 23 грудня віцемер Харкова Ігор Терехов розповів журналістам, що будівництво ще двох станцій метро продовжать коштом кредиту ЄІБ - 160 млн євро - відповідно до ратифікації угоди, яку підписав Президент України Володимир Зеленський.

Проєкт включає будівництво двох станцій третьої лінії метро - "Державінська" й "Одеська" та Олексіївського електродепо, а також закупівлю рухомого складу.

Загалом проєкт реалізується завдяки кредитним коштам ЄІБ та ЄБРР (по 160 млн євро кожен).

Харківське метро, збудоване у 1975 році, є другим в Україні за кількістю станцій і довжиною ліній. За рік воно перевозить близько 300 млн пасажирів.