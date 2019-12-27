У Харкові почали зносити будівлі на місці майбутньої станції метро "Одеська"
Про це кореспонденту Укрінформу розповіли у пресслужбі Харківської міськради.
"Працівники комунальних підприємств вже почали зносити деякі будівлі в зоні будівництва станції метро", - зазначили у пресслужбі.
Загалом під знесення підпадає близько 40 об'єктів, включно з МАФами.
"Документація під будівництво метро в бік Одеської вже готова", - підкреслили у пресслужбі.
Там також повідомили, що Харківська міськрада ухвалила рішення про виділення першої суми у 23,5 млн грн на викуп житла у зоні будівництва станції метро. Йдеться про мешканців трьох житлових будинків на проспекті Гагаріна.
Як повідомляв Укрінформ, 23 грудня віцемер Харкова Ігор Терехов розповів журналістам, що будівництво ще двох станцій метро продовжать коштом кредиту ЄІБ - 160 млн євро - відповідно до ратифікації угоди, яку підписав Президент України Володимир Зеленський.
Проєкт включає будівництво двох станцій третьої лінії метро - "Державінська" й "Одеська" та Олексіївського електродепо, а також закупівлю рухомого складу.
Загалом проєкт реалізується завдяки кредитним коштам ЄІБ та ЄБРР (по 160 млн євро кожен).
Харківське метро, збудоване у 1975 році, є другим в Україні за кількістю станцій і довжиною ліній. За рік воно перевозить близько 300 млн пасажирів.