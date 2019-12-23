У Харкові продовжать будівництво двох станцій метро за рахунок кредиту ЄІБ

У Харкові продовжать будівництво ще двох станцій метро за рахунок кредиту ЄІБ в розмірі 160 млн євро, відповідно до ратифікації угоди, яку підписав Президент України Володимир Зеленський.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив перший віцемер Харкова Ігор Терехов.

"Президент днями ратифікував угоду з ЄІБ про кредитування продовження будівництва харківського метро у сумі 160 млн євро", - зазначив Терехов.

За його словами, проєкт включає будівництво двох станцій третьої лінії метро - "Державінська" та "Одеська", а також Олексіївського електродепо і закупівлю рухомого складу.

"У цілому, проєкт реалізується за рахунок кредитних коштів ЄБРР (160 млн євро) і ЄІБ (160 млн євро)", - пояснив Терехов.

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Зазначається, що загальний період погашення позики - 25 років, включаючи пільговий період - 4 роки. Кількість траншів - 20, мінімальна сума траншу - 5 млн євро. При цьому перша дата погашення позики - 20 квітня 2022 р., остання - 20 жовтня 2042 р.

Харківське метро побудовано у 1975 році і є другим за кількістю станцій і довжиною ліній в Україні. Перевозить на рік близько 300 млн пасажирів.