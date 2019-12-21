На будівництві метро в Дніпрі застосували новий австрійський метод, який дає змогу в подальшому значно прискорити темпи робіт.

Про це міський голова Дніпра Борис Філатов сказав в інтерв'ю комунальній газеті «Наше місто».

«Заміна способу проходки на новоавстрійський при будівництві метро ніби як призупинила роботи, але в майбутньому їх значно прискорить. Якщо раніше похилий стовбур був діаметром шість метрів, то зараз, після переходу на новий спосіб, - 12 метрів. Це дозволить нам діставати породу значно швидше, ніж раніше, що прискорить проходження горизонтальних стволів. Тому довго рили ці похилі стовбури, але потім горизонтальна проходка йтиме швидшими темпами, ніж це було передбачено раніше за проектом», - сказав Філатов.

Він зазначив, що метро - архіскладний проект як з інженерної точки зору, так і з точки зору отримання всіх технічних дозволів і комунікацій між всіма державними органами.

«Метро - це державний проект, ми тут формальні замовники. Ми не вибирали компанію «Лімак», хоча до неї немає жодних нарікань. Компанія проходила міжнародний тендер і виграла його у банків, які фінансують будівництво. У проекті задіяні багато держустанов - Мінфін, наша обласна адміністрація. Тому коли щодо будівництва метро будуть досягнення, це не будуть тільки досягнення Філатова, а й держави Україна. У тому числі й затримки - це недопрацювання не тільки Філатова і мерії. У трикутнику банк, уряд і підрядник ми займаємо цілком пасивну роль. Не Філатов з Лисенком (заступником міського голови - ред.) копають метро, не вони оплачують і погоджують проект. Ми просто модеруємо процес», - зазначив Філатов.

Як раніше повідомляв Укрінформ, на будівництво метрополітену в Дніпрі з Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком було укладено кредитні угоди на загальну суму понад 300 млн євро.

Будувати метрополітен у Дніпрі почали ще в 1980 році. 24 роки тому запустити вдалося лише 6 станцій загальною довжиною понад 7 км. Це найкоротший підземний маршрут у Європі. Після добудови станцій «Центральна», «Театральна» і «Музейна», передбачених контрактом між мерією і турецькою компанією Limak, загальна довжина підземки сягне вже 11,1 км.