У Тернополі почав працювати завод з виробництва теплоізоляційних матеріалів

Перша лінія заводу з виробництва екструдованого пінополістиролу запрацювала в Тернополі.

Про це повідомляється на сайті Build Portal.

«Завод з виробництва екструдованого пінополістиролу ТМ Пеноборд компанії «Еліт Пласт» запрацював у Тернополі. Це — перша черга підприємства площею у 20 тис. кв. м. Нова лінія... здатна поставляти на ринок України та за кордон до 150 тис. куб. м високоефективного енергозберігаючого матеріалу», - йдеться у повідомленні.

Нове підприємство дозволить більш повно задовольняти потреби вітчизняного та східноєвропейських ринків будівельних матеріалів і значно скоротити логістичні витрати.

У планах компанії — розширення номенклатури продукції, зокрема, випуск мінералізованої теплоізоляційної вати, попит на яку, як і на панелі з екструдованого пінополістиролу, стабільно зростає.