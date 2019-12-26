Харків'янин, який приніс до суду гранату, може сісти на сім років

Чоловікові, котрий прийшов на засідання Господарського суду в Харкові з гранатою, загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіли у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Напередодні представник судової охорони виявив у 63-річного харків'янина, який прийшов на судове засідання до Господарського суду, предмет, схожий на гранату. На адресу виїжджали керівники Шевченківського відділу поліції, слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління", - повідомили в поліції.

Речовий доказ - гранату Ф-1 без запалу - вилучили та передали на дослідження. Її власника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу.

"Чоловік пояснив, що приніс гранату до приміщення суду з метою проведення навчання дітей правилам поводження з боєприпасами", - вказали правоохоронці.

Під час огляду його помешкання вилучено зброю, набої та боєприпаси.

Слідчі Шевченківського райвідділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Як повідомляв Укрінформ, 24 грудня невідомий намагався пронести предмет, схожий на бойову гранату Ф-1, до будівлі Господарського суду в Харкові. Судові охоронці вилучили підозрілий предмет і викликали на місце події наряд поліції та вибухотехнічну службу.