До харківського суду намагалися зайти з гранатою

У Харкові до Господарського суду прийшли із гранатою Ф-1.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в суді.

"Чоловік намагався пронести предмет, схожий на бойову гранату Ф-1, до будівлі суду. Судові охоронці вилучили Ф-1 і викликали на місце події наряд поліції та вибухотехнічну службу", - повідомили в суді.

За даним фактом здійснюється перевірка: вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У поліції додали, що напередодні до Шевченківського райвідділу поліції міста Харкова надійшло повідомлення від 33-річного місцевого двірника про те, що у дворі багатоповерхового житлового будинку на проспекті Науки в дереві він виявив предмет, схожий на гранату РГД.

На місце події виїжджали слідчі, фахівці вибухотехнічного управління та патрульні поліцейські. З’ясовуються усі обставини події.

Фото: Судова влада