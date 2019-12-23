У Гідропарку застрелили чоловіка - поліція проводить пошукову спецоперацію

У столиці чоловік у Гідропарку стріляв у киянина, внаслідок чого останній загинув на місці інциденту. Введена спеціальна поліцейська операція з пошуку зловмисника.

Про це інформує поліція Києва у Facebook.

Зокрема, на спецлінію 102 надійшло повідомлення, що у парку «Гідропарк» поранено чоловіка.

"За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи районного та Головного управління поліції, кінологи зі службовою собакою, патрульні поліцейські та лікарі. Попередньо встановлено, що внаслідок інциденту чоловік отримав вогнепальне поранення та помер на місці", - йдеться у повідомленні.

Наразі поліцейські спілкуються з заявницею та оглядають місце події, аби встановити усі обставини. Також введена спеціальна поліцейська операція для розшуку зловмисника.

Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Дніпровського управління поліції. Вирішується питання про надання події правової кваліфікації.

Згодом у поліції додали про відкриття слідчим відділом Дніпровського управління поліції кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство).