У Дніпрі затримали банду, яка підірвала з гранатомета автомобіль

Правоохоронці затримали у Дніпрі членів злочинної групи, які близько року тому підірвали з гранатомета автомобіль.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"У Дніпрі поліція затримала членів злочинної групи, які близько року тому підірвали з гранатомета автомобіль", - йдеться у повідомленні.

Як встановили правоохоронці, 29 січня на перехресті вулиці Ливарної та узвозу Крутогірного в Соборному районі Дніпра один з членів групи здійснив постріл з ручного протитанкового гранатомета в бік автомобіля «Toyota Land Cruiser 200».

Зокрема, на час вибуху в салоні автомобіля перебував 46-річний водій та пасажир, але внаслідок вибуху люди не постраждали. На місці події було виявлено хвостовик від пострілу РПГ.

У ході реалізації оперативної інформації співробітники Управління карного розшуку, Дніпровського відділу поліції та Департаменту стратегічних розслідувань встановили, що до злочину причетні четверо чоловіків.

"Вони спланували злочин та розподілили між собою ролі. За версією слідства, один з чоловіків був посередником між замовником та виконавцем, другий - водієм, третій здійснював спостереження, а четвертий стріляв по автомобілю з ручного протитанкового гранатомета", - уточнюється у повідомленні.

Підозрюваних затримали під час поліцейської спецоперації 23 грудня у Дніпрі. Під час обшуку в одного з чоловіків вилучили пістолет.

Затримані – жителі Дніпра та Синельникова віком 30 – 55 років. Двоє з них були раніше судимі за підготовку до вбивства та вимагання.

Читайте також: У Польщі затримали українця за підготовку до теракту

За замах на умисне вбивство чоловікам загрожує кримінальна відповідальність за ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від 10 років позбавлення волі до довічного ув’язнення, поінформували у поліції.

Фото: пресслужба поліції