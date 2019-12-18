Поліція знайшла арсенал зброї у п'яного стрілка, який влаштував переполох у Віті-Поштовій

У чоловіка, який у Віті-Поштовій влаштував стрілянину з пристрою для відстрілу набоїв гумовими кулями, вилучили цілий арсенал.

Про це повідомляє поліція Київщини у Facebook.

"Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем тимчасового проживання правопорушника у місті Боярка працівники Києво-Святошинського відділу поліції виявили та вилучили гвинтівку Мосіна часів Другої світової війни, корпус до гвинтівки, 55 набоїв калібру 7,62 мм, 2 пістолети, 2 гранати РГД-33 та Ф-1, 5 мінометних мін різного калібру, артилерійський снаряд калібру 150 мм та 14 підривачів до боєприпасів", - ідеться у повідомленні.

Речові докази направлені на експертизу.

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Як повідомлялося, у селі Віта-Поштова поліція Києво-Святошинського району затримала чоловіка, який напідпитку вчинив хаотичну стрільбу з пристрою для відстрілу набоїв гумовими кулями.

Правопорушником виявився 43-річний житель Луганської області. Чоловік брав участь у бойових діях на Донбасі.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Чоловіку оголошено про підозру.

Правоохоронці звернулись з клопотанням про тримання його під вартою.