Поліція спростовує фейк про обстріл колони військової техніки на Київщині

Поліцейські затримали на Київщині чоловіка, який, у стані сп’яніння влаштував стрілянину, але він не обстрілював колону військової техніки.

Про це інформує поліція Київської області у Facebook.

"У ЗМІ активно шириться інформація, нібито у Віті-Поштовій чоловік обстріляв колону військової техніки, яка не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у вівторок по обіді у селі Віта-Поштова житель столиці в нетверезому стані здійснив декілька хаотичних пострілів з пристрою для відстрілу набоїв гумовими кулями.

За даними поліції, потерпілих немає. На місце події невідкладно прибув екіпаж поліції, правопорушника затримали в порядку ст. 208 КПК України.

У свою чергу, заяв від військових щодо обстрілів їх авто до поліції не надходило.

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Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Розпочато досудове розслідування.