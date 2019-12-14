Грабіжники під час нападу на будинок підприємця влаштували стрілянину
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Укрінформ
Поліція знешкодила у Київській області організовану злочинну групу, яка намагалася пограбувати підприємця.
Про це розповіли у пресслужбі Національної поліції.
Зазначається, що 13 грудня зловмисники скоїли розбійний напад на будинок комерсанта в одному з сіл Київської області.
Коли ж на місці опинилися бійці спецназу поліції КОРД, зловмисники відкрили по ним вогонь і почали кидати світло-шумовими гранатами.
Поліцейським вдалося затримати грабіжників, і ніхто у результаті стрілянини не постраждав.
До складу банди входили чотири раніше судимих чоловіків у віці від 31 до 43 років.
Фото Нацполіції.