Грабіжники під час нападу на будинок підприємця влаштували стрілянину

Поліція знешкодила у Київській області організовану злочинну групу, яка намагалася пограбувати підприємця.

Про це розповіли у пресслужбі Національної поліції.

Зазначається, що 13 грудня зловмисники скоїли розбійний напад на будинок комерсанта в одному з сіл Київської області.

Коли ж на місці опинилися бійці спецназу поліції КОРД, зловмисники відкрили по ним вогонь і почали кидати світло-шумовими гранатами.

Поліцейським вдалося затримати грабіжників, і ніхто у результаті стрілянини не постраждав.

До складу банди входили чотири раніше судимих чоловіків у віці від 31 до 43 років.

Фото Нацполіції.