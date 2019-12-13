На Чернігівщині зіткнулися легковики — троє загиблих

У результаті ДТП, що сталася сьогодні в Менському районі Чернігівщини, троє людей загинули, ще троє дістали травми.

Про це повідомив сектор комунікації поліції Чернігівської області.

"Близько дев’ятої ранку 13 грудня до Менського відділу поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на трасі Чернігів — Мена", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ВАЗ-21099 та Renault Logan зіштовхнулися біля селища Березна. Троє чоловіків загинули, двох жінок та чоловіка госпіталізовано.

На місці працювали слідчо-оперативна група Менського відділу поліції на чолі з керівництвом, колеги з Головного управління, група швидкого реагування, медики.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб). Досудове розслідування триває.

Фото: Нацполіція