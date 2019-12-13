На Чернігівщині зіткнулися легковики — троє загиблих
Про це повідомив сектор комунікації поліції Чернігівської області.
"Близько дев’ятої ранку 13 грудня до Менського відділу поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на трасі Чернігів — Мена", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ВАЗ-21099 та Renault Logan зіштовхнулися біля селища Березна. Троє чоловіків загинули, двох жінок та чоловіка госпіталізовано.
На місці працювали слідчо-оперативна група Менського відділу поліції на чолі з керівництвом, колеги з Головного управління, група швидкого реагування, медики.
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб). Досудове розслідування триває.
Фото: Нацполіція