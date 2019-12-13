У Києві вантажівка зіткнулася з маршруткою, постраждали пасажири

У Голосіївському районі столиці на проспекті Академіка Глушкова внаслідок зіткнення маршрутного таксі з вантажівкою, за попередніми даними, постраждали п’ятеро людей.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

“До столичної поліції надійшла інформація про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Академіка Глушкова. На місце події виїхали екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група по розслідуванню ДТП столичного главку та медики", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, водій фури, не дотримавшись безпечної відстані, здійснив зіткнення з маршруткою. Медики госпіталізували п’ятеро пасажирів маршрутного таксі з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

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Наразі поліцейські встановлюють обставини та механізм автопригоди. Після проведення першочергової перевірки буде надана правова кваліфікація події.

Фото: kyiv.npu.gov.ua