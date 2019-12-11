Автобус із пасажирами потрапив у смертельну ДТП під Тернополем
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.
“Між селами Чистилів та Великий Глибочок не розминулися автомобіль Dacia Logan та рейсовий автобус, який курсував за маршрутом Тернопіль-Чистилів. За попередньою інформацією, причина зіткнення - виїзд на смугу зустрічного руху. На момент удару в громадському транспорті перебували близько десяти пасажирів. В результаті удару шістдесятип'ятирічна жінка, яка сиділа поруч з водієм, вилетіла через переднє скло, а після цього потрапила ще й під переднє колесо автобуса. Її врятувати не вдалося”, - йдеться у повідомленні.
Доправили до лікарні чотирьох пасажирів, а також водія автомобіля. На місці пригоди працює слідчо-оперативна група, яка й встановить причину нещастя. Подія внесена в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 2 ККУ.
Фото: Нацполіція