Автобус із пасажирами потрапив у смертельну ДТП під Тернополем

Одна людина загинула, п'ятеро з травмами потрапили до лікарні в результаті дорожньо-транспортної пригоди. Аварія трапилася 11 грудня близько 12:00 на автодорозі Обхід м.Тернополя.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

“Між селами Чистилів та Великий Глибочок не розминулися автомобіль Dacia Logan та рейсовий автобус, який курсував за маршрутом Тернопіль-Чистилів. За попередньою інформацією, причина зіткнення - виїзд на смугу зустрічного руху. На момент удару в громадському транспорті перебували близько десяти пасажирів. В результаті удару шістдесятип'ятирічна жінка, яка сиділа поруч з водієм, вилетіла через переднє скло, а після цього потрапила ще й під переднє колесо автобуса. Її врятувати не вдалося”, - йдеться у повідомленні.

Доправили до лікарні чотирьох пасажирів, а також водія автомобіля. На місці пригоди працює слідчо-оперативна група, яка й встановить причину нещастя. Подія внесена в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 2 ККУ.

Фото: Нацполіція