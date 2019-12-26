Полковника Міноборони на Хмельниччині затримали за системну корупцію - СБУ

У Хмельницькій області СБУ затримала при отриманні хабаря начальника одного з регіональних відділів Міністерства оборони.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Служба безпеки України затримала начальника одного із відділів Міністерства оборони на Хмельниччині за системну корупцію. Оперативники спецслужби встановили, що полковник організував схему отримання «відкатів» від комерсантів за нестворення штучних перешкод під час виконання договорів поставок газу для об’єктів Міноборони у Хмельницькому. За неправомірну винагороду він також надавав «гарантії» для перемоги у тендерах на 2020 рік», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, працівники СБУ задокументували факт отримання зловмисником - через посередника - 80 тисяч гривень неправомірної вигоди від директора фірми-підрядчика.

Правоохоронці також зафіксували вимагання та одержання начальником відділу коштів від місцевого жителя за «вирішення питання» про ухилення від призову на строкову військову службу. За 40 тисяч гривень він начебто пообіцяв призовникові «вплинути» на посадовців одного з військкоматів області.

Під час слідчих дій за місцем роботи та проживання фігуранта вилучено частину неправомірно отриманих грошей та документацію, яка доводить здійснення оборудки, розповіли в СБУ.

Заходи з викриття зловмисника проводилися спільно з військовою прокуратурою Хмельницького гарнізону та Нацполіцією.

Полковнику оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу.

Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу та відсторонення його від посади.