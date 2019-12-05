СБУ з початку року викрила понад 100 копів-корупціонерів

Служба безпеки України упродовж року викрила на корупції 112 поліцейських, серед них 18 керівників різних рівнів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Служба безпеки України продовжує системно протидіяти корупції в органах правопорядку. За матеріалами Головного управління та регіональних підрозділів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю протягом 2019 року було: розпочато 95 кримінальних проваджень щодо співробітників Нацполіції за вчинення злочинів корупційного характеру; повідомлено про підозру у корупційних правопорушеннях 112 поліцейським; звільнено із займаних посад 48 співробітників поліції; засуджено до різних видів та строків покарань 41 поліцейського”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед викритих на зловживаннях працівників поліції – 18 керівників різних рівнів. Загалом вони вимагали від громадян 2,5 мільйона у гривневому еквіваленті.

“Так начальник одного із територіальних відділів Голосіївського управління Головного управління Нацполіції столиці за реєстрацію заяви про злочин отримав від потерпілого $15 тисяч. Хабар у $30 тисяч вимагав радник на громадських засадах міністра внутрішніх справ за припинення досудового розслідування щодо власника мережі столичних ломбардів. Начальник одного з міжрайонних відділів управління протидії наркозлочинності Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області хотів отримати від мешканця обласного центру $20 тисяч за непритягнення його до кримінальної відповідальності за збут наркотичних засобів. Нещодавно керівник одного з підрозділів карного розшуку Одеси разом із двома підлеглими вимагали у фігурантів проваджень різні суми неправомірної вигоди за уникнення відповідальності перед законом. Розцінки залежали від кваліфікації злочинів і стартували від $1 до 10 тисяч”, - повідомляють у відомстві.

Серед викритих на зловживаннях слідчих найбільші хабарі хотіли старший лейтенант відділення Головного управління Нацполіції Львівщини та слідчий Подільського управління Нацполіції столиці, які за “дахування” наркоторгівлі вимагали по $12 та $50 тисяч відповідно.

За останні тижні СБУ викрила на одержанні неправомірної вигоди також кількох слідчих у Києві та на Харківщині.

У столиці Служба затримала старшого слідчого Оболонського управління поліції. Зловмисник вимагав гроші за повернення громадянам автомобілів, вилучених у межах кримінальних проваджень.

На корупції “погорів” і слідчий одного з райвідділів Нацполіції Харківщини. За винагороду він обіцяв закрити провадження та не притягувати підозрюваного до кримінальної відповідальності за шахрайство.

Дії слідчих кваліфіковані за ч. 3 ст. 368 ККУ. Зловмисникам здійснено повідомлення про підозри.