В Одеській мерії встановили нову систему голосування — схожа працює в ООН

У сесійній залі в будівлі Одеської міськради встановили сучасну мультимедійну конгрес-систему для голосування депутатів марки «Taiden» вартістю 11 мільйонів 305 тисяч 698 гривень.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Усі робочі місця депутатів оснащені планшетами з сенсорними екранами. Система для голосування депутатів дозволяє виводити на екрани для депутатів усі матеріали, винесені на голосування, здійснювати функцію синхронного перекладу, а також вести відеоспостереження з автоматичним наведенням камер на промовця", - розповіли спеціалісти, які встановлювали обладнання.

Крім того, до закупленого комплекту апаратури входять 82 мультимедійні термінали - екрани з мікрофонами для депутатів. Ще один - для головуючого на сесії та один резервний. Міськрада також придбала планшети з сенсорними екранами. Реєстрація може відбуватися за відбитками пальців.

У сесійній залі також встановлено, але ще не сертифіковано систему типу "Гриф", що дає змогу здійснювати контроль за персональним голосуванням. Цю систему планують сертифікувати до наступної сесії міськради, яка відбудеться вже у 2020 році.

Фото: pushkinska.net