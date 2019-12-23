В Одеській мерії встановили нову систему голосування — схожа працює в ООН
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Усі робочі місця депутатів оснащені планшетами з сенсорними екранами. Система для голосування депутатів дозволяє виводити на екрани для депутатів усі матеріали, винесені на голосування, здійснювати функцію синхронного перекладу, а також вести відеоспостереження з автоматичним наведенням камер на промовця", - розповіли спеціалісти, які встановлювали обладнання.
Крім того, до закупленого комплекту апаратури входять 82 мультимедійні термінали - екрани з мікрофонами для депутатів. Ще один - для головуючого на сесії та один резервний. Міськрада також придбала планшети з сенсорними екранами. Реєстрація може відбуватися за відбитками пальців.
У сесійній залі також встановлено, але ще не сертифіковано систему типу "Гриф", що дає змогу здійснювати контроль за персональним голосуванням. Цю систему планують сертифікувати до наступної сесії міськради, яка відбудеться вже у 2020 році.
Фото: pushkinska.net