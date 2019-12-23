На шахтах "Львіввугілля" відновили електропостачання

Постачання електроенергії на шести шахтах ДП “Львіввугілля” відновлено.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики та захисту довкілля.

“Врегульовано ситуацію щодо електропостачання на шахтах ДП «Львіввугілля». Світло на шахтах відновлене”, - йдеться у повідомленні.

Електроенергію на 6 шахтах відключили у ніч з 22 на 23 грудня через борги.

“Відключення відбулося через вимоги передоплати з боку «постачальника останньої надії» районної електромережі. На підприємстві накопичилися борги з боку генерацій за відвантажене вугілля у жовтні, листопаді, грудні. Наразі питання врегульовано. Шахти працюють у звичному режимі”, - зазначили у профільному міністерстві.

Раніше голова Незалежної профспілки гірників України (НПГУ) Михайло Волинець заявив про відключення від енергопостачання всіх шахт ДП "Львіввугілля" через невиконання вимог енергопостачальної компанії про передоплату і накопичених боргів підприємства.