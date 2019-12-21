Депутати міськради погодили прийняття до комунальної власності Миколаївської ТЕЦ

Депутати міськради погодили прийняття до комунальної власності Миколаївської ТЕЦ

Укрінформ
Депутати Миколаївської міської ради дали згоду на прийняття до комунальної власності ПАТ «Миколаївська ТЕЦ», яке наразі є державним підприємством і виставлено на приватизацію.

Таке рішення ухвалено ввечері 20 грудня на сесії міської ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Якщо ж місто не прийме у власність ТЕЦ, то її продадуть в приватні руки. І навряд чи новий власник буде модернізувати мережі, а буде займатися тільки генерацією електроенергії. У підсумку, місту в будь-якому випадку доведеться за свій рахунок відновлювати мережі. Сьогодні ми маємо ще одну можливість прийняти в свою власність підприємство з теплопостачальними можливостями і всіма мережами, до того ж підприємство опалює квартири 40% миколаївців», - сказав міський голова Олександр Сєнкевич.

Спочатку цього питання не було в порядку денному сесії, його запропонував включити один з депутатів. Мер підтримав цю пропозицію і поставив її на голосування.

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Як уже повідомляв Укрінформ, в липні 2019 року депутати відмовилися приймати ТЕЦ у комунальну власність міста і багато хто побоювався, що після цього буде зірвано опалювальний сезон.

Наразі Миколаївська ТЕЦ перебуває у процесі приватизації. Її майно виставлене на продаж. Вона є одним з двох підприємств, які забезпечують централізованим опаленням півмільйонний Миколаїв.

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