Депутати міськради погодили прийняття до комунальної власності Миколаївської ТЕЦ

Депутати Миколаївської міської ради дали згоду на прийняття до комунальної власності ПАТ «Миколаївська ТЕЦ», яке наразі є державним підприємством і виставлено на приватизацію.

Таке рішення ухвалено ввечері 20 грудня на сесії міської ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Якщо ж місто не прийме у власність ТЕЦ, то її продадуть в приватні руки. І навряд чи новий власник буде модернізувати мережі, а буде займатися тільки генерацією електроенергії. У підсумку, місту в будь-якому випадку доведеться за свій рахунок відновлювати мережі. Сьогодні ми маємо ще одну можливість прийняти в свою власність підприємство з теплопостачальними можливостями і всіма мережами, до того ж підприємство опалює квартири 40% миколаївців», - сказав міський голова Олександр Сєнкевич.

Спочатку цього питання не було в порядку денному сесії, його запропонував включити один з депутатів. Мер підтримав цю пропозицію і поставив її на голосування.

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Як уже повідомляв Укрінформ, в липні 2019 року депутати відмовилися приймати ТЕЦ у комунальну власність міста і багато хто побоювався, що після цього буде зірвано опалювальний сезон.

Наразі Миколаївська ТЕЦ перебуває у процесі приватизації. Її майно виставлене на продаж. Вона є одним з двох підприємств, які забезпечують централізованим опаленням півмільйонний Миколаїв.