Ремонт доріг на Харківщині: селищний голова просить Президента не забирати субвенцію

Селищний голова Шевченкового, що на Харківщині, Володимир Волкодав записав відеозвернення до Президента Володимира Зеленського з проханням втрутитися в ситуацію з фінансуванням ремонтних робіт у селищі.

Відповідний запис опубліковано на Youtube.

Влітку Шевченківська селищна рада отримала субвенцію 7 млн 44 тисячі 150 гривень (відповідно до розпорядження КМУ №500 від 10 липня), яку направили на ремонт доріг, однак повністю кошти казначейство так і не перерахувало.

«В період з серпня по листопад на казначейський рахунок Шевченківської селищної ради надійшли кошти цієї субвенції в розмірі 2 мільйонів 289 тисяч 300 гривень. Маючи цю частину коштів на рахунку, ми розпочали їхнє освоєння. Виконали капітальні ремонтні роботи по асфальтуванню частини двох доріг, тротуарів та території дитячого садочку на суму 3 мільйони 547 тисяч 430 гривень. Договори, платіжні доручення та акти виконаних робіт було надано в казначейство в листопаді місяці. Проплати, за фактично виконані роботи, з невідомих причин, казначейством не були здійснені», - наголосив Волкодав.

Тепер, відповідно до розпорядження Кабміну від 4 грудня №1192-р, всі кошти раніше виділеної субвенції в розмірі 7 мільйонів підлягають поверненню до Державного бюджету.

«Шевченківська селищна рада стає заручником між даним розпорядженням КМУ і виконавцями робіт, які станом на 21 листопада виконали відповідні капітальні ремонтні роботи», - додав селищний голова.

Сума, на яку вже виконали роботи в смт, - 3 мільйони 547 тисяч 430 гривень - це майже 22% доходної частини бюджету селищної ради.

Тож Волкодав зазначає, що початок року в селищі ознаменується позовом від підрядника, а виплата боргу призведе до того, що селищна рада не зможе виконувати свої функції на території селища і дев’яти прилеглих сіл.

«Прошу вас допомогти надати це фінансування, і селище Шевченкове буде вам дуже вдячне», - звернувся селищний голова до Володимира Зеленського.