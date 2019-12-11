Криклій поінформував, коли почнеться відновлення регіональних доріг за кошти ЄБРР

Мінінфраструктури у 2020 році почне реалізовувати перші проєкти із відновлення місцевих доріг в Україні за кошти від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Про це заявив міністр розвитку інфраструктури України Владислав Криклій під час зустрічі з представниками ЄБРР, повідомляє пресслужба відомства.

«Такі проєкти (залучення коштів ЄБРР до фінансування розвитку доріг на місцевому рівні - ред.) – це не тільки вигідні ресурси, а й інша якість. В них точно неможливо ділити дороги на ділянки по 40 метрів або вдаватись до інших сумнівних дій. Влада на місцях потребує підтримки – ми готові її надати. Ми очікуємо, що вже в 2020 році розпочнеться реалізація перших проєктів з відновлення місцевих доріг за кошти ЄБРР», - зазначив Криклій.

За його словами, наразі одним з важливих завдань Мінінфраструктури є розробка алгоритму взаємодії міжнародних фінансових організацій (МФО) з органами місцевої влади. «Крім коштів Дорожнього фонду на розбудову дорожньої інфраструктури ми маємо використовувати кошти МФО”, - наголосив міністр.

У Мінінфраструктури додали, що під час зустрічі сторони також обговорили принципи залучення органів місцевого самоврядування до обговорення пріоритетів спрямування коштів з держбюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді цього року міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив, що Європейський банк реконструкції та розвитку виділить Україні 300 мільйонів євро на відновлення регіональних доріг.