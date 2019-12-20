На городищі в Коростені археологам вистачить роботи ще на 100 років
Про це у Житомирі під час круглого столу «Археологія Полісся: дослідження 2019 року» розповів старший науковий співробітник Інституту археології НАНУ, керівник Житомирської археологічної експедиції Андрій Петраускас, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Одне з найпотужніших відкриттів на цьому городищі зробила Марина Хададова (старший викладач Житомирського держуніверситету ім. І. Франка – ред.). Найцікавіші там дитинець і центральна територія городища, де мешкали найзаможніші люди. Тут були зосереджені адміністративні та захисні функції. Відповідно, і матеріальний склад речей має бути цікавим. На перспективу, тут є ще років 50-100 над чим працювати», - зауважив археолог.
За його словами, учасники численних міжнародних археологічних конференцій, які бувають у Коростені, визнають, що подібного комплексу древлянських старожитностей середини Х століття у Східній Європі практично немає.
Як додав Петраускас, археологічні роботи в Коростені планують продовжити у червні наступного року під час практики студентів Житомирського державного університету ім. І. Франка.
Загалом у Коростені археологи виявили чотири городища.