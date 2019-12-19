Чорногорський "пісок" у Херсоні: поліція просить арештувати судно

Поліція направила до суду клопотання про накладення арешту на плавзасіб, на якому в Херсон завезли скандальний "пісок" із Чорногорії.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у відділі комунікації поліції області.

«На сьогодні слідчим управлінням обласного главку поліції проводиться досудове розслідування трьох кримінальних проваджень, відкритих у зв’язку з незаконним ввезенням на територію Херсонської області відпрацьованого піску з одного із підприємств Чорногорії. Наразі проводяться усі необхідні слідчі та процесуальні дії», - йдеться у повідомленні.

За словами начальника відділу слідчого управління поліції Херсонщини Олега Мальчевського, кримінальні провадження відкриті за фактами підроблення офіційних документів і подальшого їх використання (ч.1 та ч.4 ст.358 Кримінального кодексу України), а також замаху на порушення правил екологічної безпеки (ч.2 ст.15 і ст.236 ККУ). Наразі відібрані та направлені на дослідження зразки піску та води з місця, де розвантажувався корабель. Також вчора, 18 грудня, до Херсонського міського суду направлено клопотання про накладення на іноземне судно арешту.

Плавзасіб зараз знаходиться в херсонській акваторії, пісок – на території морпорту, який охороняється працівниками обласного управління поліції охорони. Досудові розслідування тривають та перебувають під процесуальним наглядом прокуратури.

Як раніше повідомляв Укрінформ, у порт Херсона прибув вантаж підозрілого піску з Чорногорії, який мали захоронити на місцевому сміттєзвалищі. У соцмережах був оприлюднений "гарантійний лист", начебто підписаний міським головою з приводу ввезення відходів.

Голова Державної митної служби України (Нової митниці) Максим Нефьодов повідомив, що пісок – це насправді відходи піскоструйної обробки кораблів з верфі, яка зачиняється, і це небезпечні відходи. Він припустив, що замість їх переробки хтось просто хоче використати Україну як сміттєзвалище. Він також зазначив, що подані документи — підроблені.

Національна поліція України порушила кримінальне провадження, оформлювати такий вантаж Нова митниця не буде. Міськрада Херсона звернулася до правоохоронців з проханням розібратися зі сфальсифікованим документом у справі «піску» з Чорногорії.

Завезений із Чорногорії "пісок", що мали захоронити на міському сміттєзвалищі, за попередніми даними, містить важкі метали - про це заявив міський голова Володимир Миколаєнко. Остаточні висновки лабораторних досліджень чекають до кінця тижня.

У міській раді повідомили, що відходи, завезені з Чорногорії у Херсон, накриють, аби не допустити забруднення повітря та потрапляння у Дніпро.

Фото: facebook.com/max.nefyodov