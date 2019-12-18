Небезпечний "пісок" з Чорногорії: у Херсоні вирішили, як захистити Дніпро

Відходи, завезені з Чорногорії у Херсон, накриють, аби не допустити забруднення повітря та потрапляння у Дніпро, а судно, що їх доправило, правоохоронці оглянуть додатково.

Про це повідомляє офіційний сайт Херсонської міської ради.

«Відходи, завезені з Чорногорії, закриють, аби не допустити потрапляння у річку Дніпро. Таке рішення прийняла комісія з питань ТЕБ та НС», - зазначається у повідомленні.

Міський голова Володимир Миколаєнко заявив, що до отримання всіх висновків лабораторних досліджень, слід вжити заходів, аби ймовірні шкідливі речовини не потрапили у воду та повітря під час опадів.

Представники Національної поліції, присутні на засідання комісії, повідомили про те, що зупинили судно, яке завезло відходи. На сьогодні воно знаходиться на території підприємства «Палада», зафрахтоване іншими власниками та готове до відправки. Сьогодні його додатково оглянуть.

Після отримань дозволів суду на проведення лабораторних досліджень та отримання відповідних аналізів, вирішуватиметься питання щодо відправки незаконно завезеного вантажу до Чорногорії. Наразі ж представники поліції забезпечують охорону вантажу.

Також слід зазначити, що представники компанії «Арка», які за документами є власниками відходів, не з’явились на засідання комісії.

Нацполіція зазначає, що слідчі дії щодо з’ясування винуватців незаконного ввезення вантажу на територію міста та фальсифікації гарантійних листів міської ради та ряду інших документів, тривають.

Як раніше повідомляв Укрінформ, у порт Херсона прибув вантаж підозрілого піку з Чорногорії, який мали захоронити на місцевому сміттєзвалищі. У соцмережах був оприлюднений "гарантійний лист", начебто підписаний міським головою з приводу ввезення відходів.

Голова Державної митної служби України (Нової митниці) Максим Нефьодов повідомив, що пісок – це насправді відходи піскоструйної обробки кораблів з верфі, яка зачиняється, і це небезпечні відходи. Він припустив, що замість їх переробки хтось просто хоче використати Україну як сміттєзвалище. Він також зазначив, що подані документи — підроблені.

Національна поліція України порушила кримінальне провадження, оформлювати такий вантаж Нова митниця не буде. Міськрада Херсона звернулася до правоохоронців з проханням розібратися зі сфальсифікованим документом у справі «піску» з Чорногорії.

Завезений із Чорногорії "пісок", що мали захоронити на міському сміттєзвалищі, за попередніми даними, містить важкі метали - про це заявив міський голова Володимир Миколаєнко. Остаточні висновки лабораторних досліджень чекають до кінця тижня.