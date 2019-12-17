У Херсон із Чорногорії завезли “пісок” з важкими металами, поліція відкрила справу
Про це заявив під час засідання виконкому Херсонської міської ради міський голова Володимир Миколаєнко, повернувшись з морпорту, де нині перебуває вантаж, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Судячи з тієї інформації, яку ми отримали, попередньої інформації – лабораторне дослідження митниці – там справді є порушення екологічних вимог… Думаємо, ми будемо створювати буквально сьогодні робочу групу (з залученням правоохоронних органів – ред.) і вирішувати, що робити далі. Ну, зрозуміло, що приймати, судячи з попередньої інформації, цей вантаж на територію міста ми не маємо права», - зазначив Миколаєнко.
Він уточнив, що, за попередніми висновками, в «чорногорській» суміші є важкі метали і що митники очікують на остаточні висновки лабораторних досліджень до кінця тижня.
Він також назвав «головним цинізмом ситуації», що за інформацією, яка наразі є у відкритих джерелах, європейська спільнота начебто виділила на утилізацію цього сміття і доведення до ладу колишнього суднобудівного заводу, звідки його привезли, 50 млн євро. А контракт підприємства ТОВ «ТД Ітака», що є оператором міського сміттєзвалища, з фірмою «Арка» на захоронення «піску» – 300 тисяч гривень.
Також міський голова стверджує, що «гарантійний лист», який фігурує у справі про «чорногорський пісок» - це сфальшований документ, який надав фірмі «Арка», за словами їх представника, колишній керівник ТОВ «ТД Ітака». І зазначив, що представник київської фірми «Арка» стверджує, що у них є всі дозвільні документи, висновки експертиз, що цей вантаж не є небезпечним.
Наразі відходи з Чорногорії знаходяться на майданчиках у морпорту «Херсон».
Як зазначили під час засідання виконкому, 18 грудня представник фірми «Арка» повинен дати бачення, як цей вантаж буде вивозитися.
Як повідомлялося, у порт Херсона прибули підозрілий пісок з Чорногорії, який мали захоронити на місцевому сміттєзвалищі. У соцмережах з’явився "гарантійний лист", начебто підписаний міським головою з приводу ввезення відходів.
Голова Державної митної служби України (Нової митниці) Максим Нефьодов повідомив, що пісок – це насправді відходи піскоструйної обробки кораблів з верфі, яка зачиняється і це небезпечні відходи. Він припустив, що замість їх переробки хтось просто хоче використати Україну як сміттєзвалище. Він також зазначив, що подані документи — підроблені.
Національна поліція України порушила кримінальне провадження, оформлювати такий вантаж Нова митниця не буде. Міськрада Херсона звернулася до правоохоронців з проханням розібратися зі сфальсифікованим документом у справі «піску» з Чорногорії.
Фото: favoritekherson.co