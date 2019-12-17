У Херсон із Чорногорії завезли “пісок” з важкими металами, поліція відкрила справу

Завезений із Чорногорії "пісок", що мали захоронити на міському сміттєзвалищі, за попередніми даними, вміщує важкі метали.

Про це заявив під час засідання виконкому Херсонської міської ради міський голова Володимир Миколаєнко, повернувшись з морпорту, де нині перебуває вантаж, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Судячи з тієї інформації, яку ми отримали, попередньої інформації – лабораторне дослідження митниці – там справді є порушення екологічних вимог… Думаємо, ми будемо створювати буквально сьогодні робочу групу (з залученням правоохоронних органів – ред.) і вирішувати, що робити далі. Ну, зрозуміло, що приймати, судячи з попередньої інформації, цей вантаж на територію міста ми не маємо права», - зазначив Миколаєнко.

Він уточнив, що, за попередніми висновками, в «чорногорській» суміші є важкі метали і що митники очікують на остаточні висновки лабораторних досліджень до кінця тижня.

Він також назвав «головним цинізмом ситуації», що за інформацією, яка наразі є у відкритих джерелах, європейська спільнота начебто виділила на утилізацію цього сміття і доведення до ладу колишнього суднобудівного заводу, звідки його привезли, 50 млн євро. А контракт підприємства ТОВ «ТД Ітака», що є оператором міського сміттєзвалища, з фірмою «Арка» на захоронення «піску» – 300 тисяч гривень.

Також міський голова стверджує, що «гарантійний лист», який фігурує у справі про «чорногорський пісок» - це сфальшований документ, який надав фірмі «Арка», за словами їх представника, колишній керівник ТОВ «ТД Ітака». І зазначив, що представник київської фірми «Арка» стверджує, що у них є всі дозвільні документи, висновки експертиз, що цей вантаж не є небезпечним.

Наразі відходи з Чорногорії знаходяться на майданчиках у морпорту «Херсон».

Як зазначили під час засідання виконкому, 18 грудня представник фірми «Арка» повинен дати бачення, як цей вантаж буде вивозитися.

Як повідомлялося, у порт Херсона прибули підозрілий пісок з Чорногорії, який мали захоронити на місцевому сміттєзвалищі. У соцмережах з’явився "гарантійний лист", начебто підписаний міським головою з приводу ввезення відходів.

Голова Державної митної служби України (Нової митниці) Максим Нефьодов повідомив, що пісок – це насправді відходи піскоструйної обробки кораблів з верфі, яка зачиняється і це небезпечні відходи. Він припустив, що замість їх переробки хтось просто хоче використати Україну як сміттєзвалище. Він також зазначив, що подані документи — підроблені.

Національна поліція України порушила кримінальне провадження, оформлювати такий вантаж Нова митниця не буде. Міськрада Херсона звернулася до правоохоронців з проханням розібратися зі сфальсифікованим документом у справі «піску» з Чорногорії.

Фото: favoritekherson.co