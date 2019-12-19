Одеські рятувальники спростували, що після пожежі їхній керівник пішов у декрет

У департаменті персоналу Державної служби з надзвичайних ситуацій спростували інформацію, поширену в соцмережах і деякими ЗМІ, про те, що після чотирьох резонансних пожеж в Одесі керівник ГУ ДСНС в області Віктор Федорчак пішов у декретну відпустку з догляду за дитиною.

Про це заявив 19 грудня кореспонденту Укрінформу директор департаменту персоналу ДСНС Олександр Доценко.

"Поширена інформація про те, що Федорчак взяв декретну відпустку з догляду за дитиною не відповідає дійсності", - зазначив Доценко.

Як повідомлялося, 8 грудня Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук розпорядився відсторонити на період розслідування причин пожежі в одеському коледжі Віктора Федорчака від виконання службових обов'язків. Так само відсторонено його заступника з профілактики Михайла Вовка.

Гончарук утворив урядову комісію з розслідування причин пожежі в Одесі, зауваживши, що остання перевірка згорілої будівлі коледжу відбулася ще в червні 2014 року. Тоді виявили основні порушення, а в цьому році будівля не була навіть серед пріоритетних для перевірки, підкреслив Прем'єр, пообіцявши оголосити результати розслідування до 20 грудня.

17 грудня співробітники СБУ виявили при обшуках в обласному та міському управліннях ДСНС дозвільні документи на експлуатацію будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, видані пізніше 2014 року. Триває розслідування за фактами причетності до протиправної діяльності посадовців ДСНС, які намагалися приховати документи.

Водночас слідчі Нацполіції розслідують факти службового недбальства, що призвело до виникнення пожежі в коледжі через несправне електрообладнання. Суд санкціонував взяття під домашній арешт директора коледжу.

За словами керівника ГУ НП в області Олега Беха, версії підпалу і необережного поводження з вогнем більш не розглядаються. Слідством призначено 63 різні експертизи, в тому числі молекулярно-генетичну. Також триває генетична експертиза щодо 11 загиблих під час пожежі, результати якої стануть відомі в третій декаді грудня.