Пожежа в одеському коледжі: експерти “відсіяли” дві версії з трьох

Слідчі відпрацьовують версію виникнення пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу через несправне електрообладнання.

Таку заяву оприлюднив 17 грудня на брифінгу в Одеській облдержадміністрації керівник ГУ НП в області Олег Бех, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Експерти ДСНС надали 16 грудня попередній висновок щодо причин пожежі в коледжі, згідно з яким займання сталось у кабінеті №9 на 3-му поверсі будівлі коледжу. Мотивують це характерними ознаками і вилученими з місця події предметами, що вказують на несправність електропроводів чи побутових електроприладів. Тож слідчі поліції відпрацьовують одну з трьох версій причин пожежі", - зазначив Бех.

За його словами, версії підпалу і необережного поводження з вогнем більше не розглядаються.

Втім, генерал Бех зауважив, що йдеться про попередній висновок експертів ДСНС. Ґрунтовна пожежно-технічна експертиза, яка дозволить слідству зробити остаточний висновок про причини загоряння та розповсюдження вогню, поки не завершена. Усього слідством призначено 63 різні експертизи, в тому числі молекулярно-генетичну.

Також триває генетична експертиза щодо 11 загиблих під час пожежі, додав Бех.

Генерал також поінформував, що 17 грудня з Києва до Одеси прибула група експертів, які здійснять спільно з місцевими слідчими додаткове обстеження згорілої будівлі коледжу.

Як повідомлялося, у суботу, 14 грудня, працівники Одеського облуправління ДСНС завершили роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов’язаної з пожежею в будівлі коледжу. Триває робота урядової комісії. Директору коледжу висунуто підозру в службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки. А 11 грудня Київський райсуд Одеси обрав їй запобіжний захід - домашній арешт терміном 60 діб.

9 грудня наказом ДСНС України по особовому складу №510 генерал-майора служби цивільного захисту Віктора Федорчака відсторонено від виконання обов'язків начальника Головного управління ДСНС у Одеській області.

13 грудня співробітники Служби безпеки України, ДБР та прокуратури провели обшуки у службових приміщеннях ГУ Держслужби з надзвичайних ситуацій Одещини. Вилучено матеріали, що підтверджують причетність до протиправної діяльності посадовців ДСНС. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Шестиповерхову будівлю на розі Пушкінської і Троїцької вулиць було зведено в 1914 році. "Прибутковий будинок Асвадурова" входив до списку об'єктів культурної спадщини Одеси.