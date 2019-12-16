Пожежа в одеському коледжі: у лікарнях залишаються дев'ятеро постраждалих

Сімом із дев'яти осіб, постраждалих унаслідок масштабної пожежі в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, надають медичну допомогу у Військово-медичному клінічному центрі Південного регіону.

Про це віцемер Одеси Світлана Бедрега доповіла 16 грудня на апаратній нараді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Станом на 16 грудня на стаціонарному лікуванні перебувають дев'ять постраждалих унаслідок пожежі в коледжі, що сталася 4 грудня. В тому числі семеро у військовому госпіталі, а двоє - у міських лікарнях №1 та №10. Усього близько тридцяти осіб продовжують лікування, в тому числі амбулаторно", зазначила Бедрега.

Віцемер нагадала, що триває генетична експертиза щодо 11 загиблих під час пожежі.

Як повідомлялося, у суботу, 14 грудня, працівники Одеського облуправління ДСНС завершили роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов’язаної з пожежею в будівлі коледжу.

Триває робота урядової комісії з розслідування причин пожежі. Директору коледжу висунуто підозру в службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки. А 11 грудня Київський райсуд Одеси обрав їй запобіжний захід - домашній арешт терміном 60 діб. Розглядаються три версії виникнення загоряння: підпал, аварійна робота електрообладнання та необережне поводження з вогнем.

9 грудня наказом ДСНС України по особовому складу №510 генерал-майора служби цивільного захисту Віктора Федорчака відсторонено від виконання обов'язків начальника Головного управління ДСНС у Одеській області.

13 грудня співробітники Служби безпеки України, ДБР та прокуратури провели обшуки у службових приміщеннях ГУ Держслужби з надзвичайних ситуацій Одещини через пожежу в коледжі. За оперативною інформацією, окремі керівники ГУ ДСНС намагалися приховати та знищити документацію щодо проведеної перевірки протипожежного стану та надання дозволу на експлуатацію приміщень навчального закладу.

"Вилучено матеріали, що підтверджують причетність до протиправної діяльності посадовців ДСНС. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Викриття зловмисників здійснювалося спільно з територіальним управлінням ДБР у Миколаєві та прокуратурою”, - повідомили в СБУ.

Як повідомляв Укрінформ, пожежа у 6-поверховій будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла 4 грудня о 10 год. 12 хв. на третьому поверсі. О 14 год. 18 хв. пожежу було локалізовано на площі 4 тисяч кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Виявлено тіла 14 загиблих осіб. Усього внаслідок пожежі загинули 16 осіб, постраждало 30.