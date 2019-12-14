Смертельна пожежа в Одесі: рятувальники завершили розбирати завали

У суботу, 14 грудня роботи з ліквідації наслідків пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу завершені.

"14 грудня о 8:00 роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов’язаної із пожежею в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу завершені", - повідомляє пресслужба ДСНС.

Всього з початку розбирання завалу вивезено близько 3 тис. 124 куб. м будівельних конструкцій.

До робіт було залучено 182 чол. та 26 одиниць техніки, з них від ДСНС 68 чол. особового складу та 8 одиниць техніки.

Триває робота Урядової комісії з розслідування причин пожежі в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, утвореної Розпорядженням Кабінету міністрів України від 06.12.2019 №1223-р.

З 9 грудня 2019 року наказом ДСНС України (по особовому складу) №510 генерал-майора служби цивільного захисту Федорчака Віктора Васильовича, начальника Головного управління ДСНС у Одеській області відсторонено від виконання службових обов’язків.

Як повідомлялося, пожежа у шестиповерховій будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла 4 грудня о 10 год. 12 хв. на третьому поверсі. О 14 год. 18 хв. пожежу було локалізовано на площі 4 тисячі кв. метрів. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Внаслідок пожежі загинули 16 осіб, постраждало 30 осіб, у лікувальних закладах залишається 8 осіб.

6 грудня Кабінет міністрів створив урядову комісію з розслідування причин пожежі в Одесі.

9 грудня директору коледжу Любові Кочерзі висунуто підозру в службовому недбальстві та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки. 11 грудня Київський райсуд Одеси обрав їй запобіжний захід - домашній арешт терміном 60 діб.

Станом на 13 грудня у згорілій будівлі коледжу тривають роботи з розчищення завалів (сектор D). Триває генетична експертиза 11 тіл загиблих під час пожежі.

Раніше повідомлялося, що ДБР та прокуратура здійснюють обшуки в облуправлінні Одеського ДСНС.

Фото: ДСНС