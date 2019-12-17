В ДСНС хотіли знищити свіжі дозволи на експлуатацію згорілого коледжу в Одесі — СБУ

Співробітники Служби безпеки України виявили при обшуках в обласному та міському управліннях ДСНС дозвільні документи на експлуатацію будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, видані пізніше 2014 року.

Таку заяву оприлюднила 17 грудня керівник преспідрозділу Управління СБУ в Одеській області Ганна Шевчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Представники ДСНС провели перевірки та надали дозволи на експлуатацію (будівлі коледжу - ред.), які датовані пізніше 2014 року. Цей факт намагались приховати працівники ДСНС", - зазначила Шевчук.

За її словами, "УСБУ отримала оперативну інформацію про те, що окремі керівники ДСНС в Одеській області намагались приховати та знищити документацію щодо проведеної перевірки протипожежного стану і надання дозволу на експлуатацію приміщень навчального закладу".

"Вилучено матеріали, що підтверджують причетність до протиправної діяльності посадовців ДСНС", повідомила Шевчук.

Наразі за цими фактами ДБР здійснює слідчі дії в межах кримінального провадження, відкритого за ознаками ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, 5 грудня керівник ГУ ДСНС в області Віктор Федорчак повідомив, що останню перевірку стану пожежної безпеки в будівлі коледжу інспектори Приморського відділу ДСНС здійснили ще у 2014 році. Але попередній директор не виконав приписи.

9 грудня наказом ДСНС України Федорчака відсторонено від виконання обов'язків начальника Головного управління ДСНС в Одеській області.

Станом на 17 грудня слідчі відпрацьовують версію пожежі в одеському коледжі через несправне електрообладнання. Версії підпалу і необережного поводження з вогнем більше не розглядаються.

17 грудня з Києва до Одеси прибула група експертів, що здійснять спільно з місцевими слідчими додаткове обстеження згорілої будівлі коледжу.

Шестиповерхову будівлю на розі Пушкінської та Троїцької вулиць було зведено в 1914 році. "Прибутковий будинок Асвадурова" входив до списку об'єктів культурної спадщини Одеси.