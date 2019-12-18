На Миколая в Україні буде до +13° і сонце

До 13° зі знаком плюс та без опадів обіцяють синоптики на четвер, день Святого Миколая. Задощити може вже з з п'ятниці.

Про це повідомили Укрінформу в Українському гідрометцентрі.

"19 грудня мінлива хмарність. Без опадів. В Україні, крім північних областей, вночі та вранці туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°, на Закарпатті, Прикарпатті та на крайньому півдні країни до 13°", - йдеться у повідомленні.

20-21 грудня без опадів, лише вдень 21 грудня на Закарпатті, місцями у центральних та південних областях невеликий дощ.

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20 грудня в Україні, крім сходу, вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі у північних, центральних та східних областях від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла, на решті території вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°.

22 грудня вночі в західних областях та Приазов'ї, вдень на більшій частині території країни невеликі, на Закарпатті помірні дощі.

23 грудня помірні дощі, вночі у східних та західних областях місцями невеликі дощі. Температура вночі 1-7° тепла, вдень 4-10° тепла, на півдні країни вночі 4-10° тепла, вдень 8-13°.

В Карпатах опади переважно у вигляді снігу, температура вночі та вдень 22 грудня 1-5° тепла, 23 грудня близько 0°.

У Києві та області завтра, 19 грудня, також без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі у столиці близько 5° тепла, вдень 6-8°. По області відповідно 1-6° тепла та 5-10°.

20 грудня вночі та вранці місцями туман.

20-21 грудня вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла.

22 грудня вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ; 23 грудня помірний дощ. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла.