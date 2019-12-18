Київ побив температурний рекорд 1937 року

У вівторок, 17 грудня, у столиці суттєво перевищено рекорд максимальної температури повітря для цього дня.

Про це повідомляє у середу Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"За даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 17 грудня після полудня стовпчик максимального термометра піднявся до +10,4°С, що на 1,7°С вище попереднього максимального значення температури для цього дня, зафіксованого у 1937 році", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в обсерваторії, зважаючи на прогноз Українського гідрометцентру, у Києві є велика ймовірність перевищення і максимальної середньодобової температури повітря у середу.

Як повідомляв Укрінформ, 16 грудня у Києві середньодобова температура становила +6,6°С, що на 0,5°С вище попереднього рекорду температури повітря, який тримався з 2017 року. За кліматичною нормою таке значення відповідало температурі кінця жовтня.

Водночас в листопаді у Києві було зафіксовано п'ять температурних рекордів.