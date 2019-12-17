Тепло як у жовтні: Київ побив новий температурний рекорд

Середина грудня у столиці розпочалась з температурного рекорду.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"За даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньодобова температура 16 грудня склала +6,6°С, що на 0,5°С вище попереднього рекорду температури повітря, який тримався з 2017 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за кліматичною нормою таке значення відповідає температурі кінця жовтня.