Тепло як у жовтні: Київ побив новий температурний рекорд
Укрінформ
Середина грудня у столиці розпочалась з температурного рекорду.
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
"За даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньодобова температура 16 грудня склала +6,6°С, що на 0,5°С вище попереднього рекорду температури повітря, який тримався з 2017 року", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за кліматичною нормою таке значення відповідає температурі кінця жовтня.